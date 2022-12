Scala: Fontana, ‘proteste attivisti sciocche e fuori dalla logica’

Milano, 7 dic. (Adnkronos) – “Le ritengo sciocche e fuori dalla logica, il mondo Occidentale e l’Europa si stanno muovendo per risolvere i problemi climatici, investendo tante risorse. Ci vuole una gradualità, la transizione deve essere sostenibile anche a livello economico, dobbiamo tutelare il clima e l’ambiente ma anche i nostri cittadini”. Così a Rtl 102.5 il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, interviene sulle manifestazioni degli attivisti come protesta alla crisi ambientale di fronte al teatro alla Scala, dove stasera andrà in scena la Prima.