“Ho assunto in campagna elettorale, l’impegno di interessarmi in prima persona al monitoraggio delle attività propedeutiche ai lavori di adeguamento della statale Telesina, un’opera strategica per il Sannio e l’intera Campania, che porterà effetti positivi sull’economia e sulla crescita del territorio. Ad oggi l’Anas mi ha dato comunicazione che le attività progettuali relative al raddoppio del secondo lotto della Telese-Caianello sono in stato di avanzamento e che alcuni Comuni interessati dal tracciato sono stati sollecitati a trasmettere documenti urbanistici necessari per la stesura di una parte del progetto.” Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

