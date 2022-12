Qatar 2022: Tardelli, ‘giusto mettere Cr7 in panchina ma nei prossimi match potrà dire la sua’**

Roma, 7 dic. – (Adnkronos) – “Credo che Fernando Santos abbia fatto la scelta migliore. E’ lui che vede i suoi giocatori tutti i giorni e poi il campo gli ha dato ragione. Il ragazzino ha fatto 3 gol e ha dimostrato tutto il suo valore. Io insisterei su di lui e magari troverei spazio anche per Leao”. Lo dice all’Adnkronos Marco Tardelli in merito alla decisione del ct portoghese Fernando Santos, di non far giocare il 5 volte pallone d’oro contro la Svizzera nell’ottavo di finale del mondiali di Qatar 2022 preferendogli il 21enne Goncalo Ramos. “Fernando Santos però che ora arrivano le partite decisive e un giocatore come Cristiano Ronaldo può fargli molto comodo magari anche a partita in corso. Uno con la sua classe e la sua esperienza sa essere decisivo”, aggiunge il centrocampista dell’Italia campione del mondo nel 1982.