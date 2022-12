Qatar 2022: Cr7 su Instagram, ‘Il sogno è vivo! Fino alla fine’

Doha, 7 dic. (Adnkronos) – Cristiano Ronaldo ha salutato la “storica” vittoria del Portogallo in Coppa del Mondo contro la Svizzera, gara in cui è partito dalla panchina. L’allenatore del Portogallo Fernando Santos non ha inserito nell’11 iniziale il suo attaccante superstar dopo essere rimasto deluso dalla sua reazione alla sostituzione nell’ultima partita della fase a gironi contro la Corea del Sud. Santos in seguito ha detto che la questione era stata risolta internamente, ma il sostituto di Ronaldo, Goncalo Ramos, ha segnato una tripletta e assist nel successo per 6-1 alla Svizzera che ha consegnato il pass per i quarti di finale contro il Marocco. Ronaldo è uscito dalla panchina e ha avuto un gol giustamente annullato in fuorigioco, prima di salutare la prestazione della squadra tramite un post su Instagram. “Giornata fantastica per il Portogallo, con un risultato storico nella più grande competizione del calcio mondiale. Prestazione di lusso da parte di una squadra piena di talento e gioventù”, ha scritto. “Congratulazioni alla nostra nazionale. Il sogno è vivo! Fino alla fine! Forza, Portogallo!”.