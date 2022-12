Nel gennaio del 2021 il 52enne Attilio Carolla (difeso dall’avvocato Fabio Russo) scrisse delle frasi non commendevoli all’indirizzo del sindaco del capoluogo, Clemente Mastella, dopo una sua partecipazione a trasmissione televisiva, frasi non felici e non civili ( “… mangia pane a tradimento …”, “devi fare la fine di Aldo Moro”) che gli sono costate condanna per diffamazione aggravata.

