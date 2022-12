Pd: Majorino, ‘io sempre a sinistra, il mio cuore batte per Elly’

Roma, 7 dic (Adnkronos) – “Il mio cuore batte per Elly, non è un grande scoop”. Lo ha detto Pierfrancesco Majorino a ‘Omnibus’, su La7, a proposito del congresso Pd.

“Io sono un grande amico di Elly Schlein, sono sempre stato su posizioni più di sinistra nel Pd. Non diplomaticamente dico che sono felice, mi piace vedere un clima costruttivo, mi auguro che continui. Anche le cose che sta dicendo Bonaccini sono molto ragionevoli -ha spiegato Majorino-. Io sono ottimista, affrontiamo assieme questo passaggio, in queste settimane ritroviamo compatezza e unità, poi vediamo al Congresso chi sarà eletto e poi tutti assieme proseguiremo questo lavoro”.