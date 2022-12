Pd: Gori, ‘non voglio darla vinta a Renzi e Calenda’

Roma, 7 dic (Adnkronos) – Una “impostazione più di sinistra e massimalista piace a qualcuno nel Pd e piace moltissimo a chi sta fuori dal Pd, ai nostri amici Renzi e Calenda. E’ quello che vogliono, che ci mettiamo in quella ridotta lì e che si apra un grande spazio per la loro iniziativa per conquistare i riformismi. Io non gliela voglio dare per vinta”. Lo ha detto Giorgio Gori intervenendo alla presentazione del documento ‘Un nuovo inizio, laburista. Verso il congresso del Partito Democratico’.