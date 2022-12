Pallavolo: Mondiale per club al via oggi in Brasile, in campo Perugia e Trento

Betim, 7 dic. – (Adnkronos) – Parte oggi a Betim, in Brasile, il Mondiale per club di volley che terminerà domenica 11 dicembre: competizione che vede ai nastri di partenza sei squadre, due di queste sono le italiane Sir Safety Perugia e Itas Trentino.

I team della nostra Superlega, allenati rispettivamente da Anastasi e Lorenzetti, sono tra i favoriti per la vittoria finale: Perugia è imbattuta in questa stagione, avendo vinto tutte le 11 partite in campionato, la Supercoppa italiana e tutti i match finora disputati in Champions; l’Itas Trentino può invece contare su un gruppo solido e ben collaudato che vede in Alessandro Michieletto la sua punta di diamante.

I match saranno tutti in diretta su Sky Sport e in streaming su Now. Questi i due gironi. Pool A: Sir Safety Perugia (Italia), Volei Renata (Brasile), Sada Cruzeiro (Brasile). Pool B: Itambé Minas (Brasile), Paykan Club (Iran), Itas Trentino (Italia).