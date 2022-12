Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “Restiamo contrari a questa manovra, perchè non ci sono risposte su come superare il reddito di cittadinanza, su come sostenere l’occupazione giovanile rispetto alle nostre proposte, ed infine su quale sostegno assicurare alle imprese sul caro energia. Loro continuano a discutere di Pos e contanti: impossibile per noi condividere questa manovra”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati, al Tg1.