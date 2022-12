Manovra: Bonafè, ’emendamenti Pd correggono iniquità’

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “Il governo accolga gli emendamenti del Pd per correggere le storture di questa manovra iniqua che colpisce i più fragili, strizza l’occhio agli evasori e fa cassa sulle pensioni e sulle donne”. Così Simona Bonafè, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera.

“Chiediamo con forza la proroga di Opzione donna con le regole vigenti, perché l’allungamento dell’età pensionabile a 60 anni e per di più con gravi situazioni di difficoltà, è un’enorme ingiustizia verso le donne. Le risorse previste per innalzare la flat tax da 65mila a 80mila euro siano destinate, invece, al ripristino di uno strumento importante che ha aiutato molte donne alla fuoriuscita dal mercato del lavoro. Un’altra proposta del Pd riguarda la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2023. Non possiamo accettare che le persone più deboli sia le più esposte al caro energia e all’inflazione. Il governo ci ascolti e corregga il tiro su questa manovra, che così com’è non serve e fa male al Paese”.