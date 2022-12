Italia-Usa: vice segretario di Stato Sherman ha incontrato Tajani

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – Il vicesegretario di Stato Wendy Sherman ha incontrato ieri a Roma il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, per “approfondire ulteriormente – scrive il dipartimento di Stato Usa – la nostra alleanza per affrontare le sfide globali, tra cui la sicurezza energetica e la nostra opposizione agli sforzi unilaterali per cambiare lo status quo nello Stretto di Taiwan. Il vicesegretario e il ministro degli Esteri hanno inoltre sottolineato l’importanza di un sostegno unificato all’Ucraina di fronte ai crudeli attacchi della Russia contro il popolo ucraino e le sue infrastrutture”.