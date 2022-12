L’inchiesta della Procura di Torino sui conti della Juventus tocca (indirettamente) anche il Benevento. In particolare, i pm che hanno condotto l’indagine hanno acceso i riflettori sul passaggio in giallorosso di Andrés Tello, avvenuto nell’estate del 2018. Il colombiano si trasferì nel Sannio a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro (di cui 834mila versati al momento dell’acquisto e il restante saldato negli anni successivi), ma l’accordo prevedeva inizialmente un’opzione di riacquisto a favore del club bianconero.

