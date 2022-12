F1: da Baku a Interlagos, annunciate le 6 sprint nel calendario 2023

Roma, 7 dic. – (Adnkronos) – Annunciate le sei Sprint che si correranno nel prossimo Mondiale: saranno a Baku (Azerbaigian, 29 aprile), Spielberg (Austria, 1 luglio), Spa (Belgio, 29 luglio), Lusail (Qatar, 7 ottobre), Austin (Usa, 21 ottobre) e Interlagos (Brasile, 4 novembre). Resterà invariata la modalità con cui si svolgerà la Sprint, rispetto a quanto visto nel Mondiale 2022. Gara da 100 km con assegnazione di punti ai primi otto classificati, otto al primo scendendo fino a un punto all’ottavo. E, soprattutto, determina l’ordine di partenza del Gp. Ufficiale anche la notizia che non si correrà il Gp della Cina, già “sotto osservazione” per motivi legati al Covid. Le gare del prossimo Mondiale passano per ora da 24 a 23. Diverse le altre novità, tra le quali anche l’assenza della Francia. Due le tappe italiane con Imola e Monza e tre le statunitensi, con l’esordio del Gp di Las Vegas.