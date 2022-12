Basket: Golden State richiama Wiseman in squadra, sarà a disposizione contro i Jazz

San Francisco, 7 dic. -(Adnkronos) – Golden State ha deciso di riprovarci: dopo il fallimentare tentativo di inizio stagione, gli Warriors hanno scelto di riaggiungere al roster James Wiseman – che nel frattempo ha giocato sette partite con i Santa Cruz Warriors, la squadra di G League affiliata con quella di San Francisco. La seconda scelta assoluta al Draft 2020 raggiungerà il resto dei compagni a Salt Lake City per la trasferta contro gli Utah Jazz, provando da subito a dare una mano a un gruppo che dovrà rinunciare a Steph Curry, Draymond Green e Andrew Wiggins. La speranza è che da problema possa diventare soluzione, dopo aver raccolto 15.6 punti, 10.1 rimbalzi e oltre una stoppata di media in sette gare di G League (ottenendo il suo primo plus/minus positivo, da +17, nell’ultima sfida dopo diverse prestazioni faticose). Per lui è un’occasione fondamentale, forse l’ultima prima che Golden State decida di puntare su altri.