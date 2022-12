Ucraina: Nyt, ‘Russia continua produzione missili nonostante sanzioni’

Washington, 6 dic. (Adnkronos) – Alcuni dei missili da crociera utilizzati dalla Russia nei suoi attacchi contro l’Ucraina sono stati prodotti non prima di ottobre. Lo scrive il New York Times, citando il Conflict Armament Research (CAR), un gruppo di analisti indipendente britannico che traccia le armi illegali nei conflitti.

Il fatto che la Russia abbia continuato a produrre missili guidati avanzati, come il missile da crociera lanciato dall’aria Kh-101, scrive il quotidiano americano, “suggerisce che abbia trovato il modo di acquisire semiconduttori e altro materiale nonostante le sanzioni o che avesse scorte significative dei componenti prima che la guerra iniziasse”.