Siena: furto in auto in sosta, un denunciato

Siena, 6 dic. – (Adnkronos) – I Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi hanno incrementato i già efficaci dispositivi di controllo nell’ottica di un “Natale sicuro” e nei giorni scorsi a Colle di Val D’Elsa, zona Agrestone, Siena, un cittadino ha segnalato agli uomini dell’Arma un ladro colto nel tentativo di rubargli alcuni oggetti dall’auto dopo avergli infranto il lunotto posteriore. L’immediato intervento dei Carabinieri della Stazione di Colle di Val D’Elsa ha consentito di scoprire che il ladro, di origini tunisine, aveva in realtà tentato di rubare l’autovettura senza riuscirci, impossessandosi poi del portafogli dello sfortunato proprietario.

Nel corso dell’operazione, gli stessi militari, hanno raccolto sufficienti indizi per addebitare all’uomo un precedente furto compiuto su un’altra auto in sosta nella stessa zona. I Carabinieri hanno perquisito il ‘topo d’auto’ rinvenendo e restituendo ai due legittimi proprietari tutto il maltolto. Il giovane tunisino è stato denunciato alla Procura di Siena per i reati di furto e tentato furto aggravato, continuato.