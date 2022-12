Mentre proseguono i lavori per il rifacimento delle strade a Cesine e dopo il via libera alla variante per la ricostruzione del plesso scolastico a Sant’Agnese, il Comune di San Giorgio del Sannio si appresta ad aprire altri tre cantieri.

