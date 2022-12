Ricerca, Anvur spinge su efficienza e qualità valutazione e celebra la ‘Giornata Trasparenza’

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca spinge sull’efficienza e sulla qualità della valutazione e celebra domani “La Giornata della Trasparenza”. Aperta dal presidente dell’Anvur Antonio Felice Uricchio, la giornata prende il via a Roma, alle 14.30, nella sede dell’Agenzia in Via Ippolito Nievo. L’Anvur spiega che si tratta di un’occasione “per illustrare alle Istituzioni invitate e a tutti gli stakeholders le azioni intraprese dall’Agenzia per rendere le attività valutative aderenti alla normativa Anticorruzione e Trasparenza”. Ma non solo.

La giornata di lavori dell’Anvur vuole anche fare il punto “sull’importanza di un approccio che tenga assieme il rispetto della normativa, l’efficienza organizzativa e la qualità della valutazione”. All’incontro intervengono rappresentanti dell’Agenzia, dell’Anac, dell’Avvocatura dello Stato, del Mur e l’Oiv e l’evento può essere seguito anche online collegandosi al link pubblicato sul sito dell’Anvur.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Uricchio, tra gli interventi previsti in agenda Alessio Ancaiani, dirigente dell’Area Valutazione delle Università dell’Anvur e Marco Malgarini, dirigente dell’Area Valutazione della Ricerca dell’Anvur, terranno una relazione sulle principali misure adottate dall’Agenzia nell’ambito della valutazione delle Istituzioni della formazione superiore e della ricerca.