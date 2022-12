Pil: Istat, dopo +3,9% in 2022 forte rallentamento 2023 a +0,4%**

Roma, 6 dic. – (Adnkronos) – Dopo la crescita “a ritmi ancora sostenuti nel 2022 (+3,9%)” il Pil italiano dovrebbe “rallentare significativamente nel 2023 (+0,4%)”. Lo indica l’Istat in una analisi sulle prospettive per la nostra economia nel biennio 2022-23 in cui si sottolinea come i questo periodo “l’aumento del Pil verrebbe sostenuto dal contributo della domanda interna al netto delle scorte (rispettivamente +4,2 e +0,5 punti percentuali) mentre la domanda estera netta fornirebbe un apporto negativo in entrambi gli anni (-0,5 e -0,1 punti percentuali). Nel 2022 le scorte dovrebbero fornire un marginale contributo positivo +0,2 p.p. a cui ne seguirebbe uno nullo nel 2023”.