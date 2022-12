Pd: Borghi, ‘Bonaccini-Schlein? Non diventi operazioni macchiettistica’

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Si è avviato positivamente il nostro congresso. Alla fine di questo processo ci sarà un partito adeguato che potrà fare un’opposizione all’altezza del momento. Ci sono diverse candidature sul tavolo, altre si paleseranno. Quello che è importante è avere un progetto in testa per dare un futuro al centrosinistra”. Così Enrico Borghi del Pd a Radio Cusano Campus.

E sulla sfida tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein osserva: “Spero che non diventi un’operazione macchiettistica o manichea. Ci sono opzioni diverse in campo e gli elettori alle primarie faranno la loro scelta. Il tema è avere un pensiero forte, un pensiero un po’ più lungo, recuperando anche il senso della dimensione storica internazionale”.