Monza: Mattarella arrivato a Villa Reale per festival ‘L’Italia delle Regioni’

Monza, 6 dic. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato pochi istanti fa alla Villa Reale di Monza, dove sta per prendere il via la seconda e ultima giornata dell’evento ‘L’Italia delle Regioni’.

Il capo dello Stato prenderà parte alla cerimonia della firma dell’intesa per il riconoscimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale organismo comune delle Regioni e delle Province autonome. La giornata vedrà inoltre il passaggio di consegne dalla Regione Lombardia alla Regione Piemonte che ospiterà la seconda edizione del festival nel 2023.