Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Visto che il governo non va e non ascolta le piazze portiamo noi le piazze dal governo, in modo da favorire il dialogo e non lasciare imprese, professionisti e privati nella disperazione”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte all’Adnkronos, dopo essere stato a Palazzo Chigi per consegnare la petizione sul superbonus che gli era stata affidata, pochi minuti prima, dai manifestanti racconti a Piazza Ss. Apostoli per chiedere lo sblocco dei crediti fiscali. (segue)