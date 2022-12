Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha espresso la sua più viva e profonda preoccupazione in merito ad una norma della Legge di Bilancio per il 2023 in discussione al Parlamento che si tradurrà in una vera e propria decimazione delle Dirigenze scolastiche nel territorio delle aree interne e periferiche.

