Lavoro: Meloni, ‘bene Ue su proroga decontribuzione Sud, ora renderla strutturale’

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Accogliamo con soddisfazione la decisione della Commissione europea di autorizzare il prolungamento di Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2023. Ringrazio i ministri Fitto e Calderone per il lavoro che hanno portato avanti. E’ un impegno che ci eravamo assunti in campagna elettorale e che abbiamo mantenuto. Il Governo continuerà a lavorare, di concerto con le Istituzioni europee, per rendere questa misura strutturale”. Così il premier Giorgia Meloni, commentando il disco verde dell’Europa.