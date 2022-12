Lavoro: Istat, in 2022-23 occupazione crescerà più del Pil**

Roma, 6 dic. – (Adnkronos) – Nel biennio 2022-23 l’occupazione “segnerà una crescita superiore a quella del Pil con un aumento più accentuato nel 2022 (+4,3% contro un +3,9 dell’attività economica) rispetto a quello del 2023 (+0,5%, a fronte di +0,4% del Pil). E’ la stima dell’Istat in una analisi sulle prospettive per la nostra economia nel biennio in cui si sottolinea come il miglioramento dell’occupazione si accompagnerà a quello del tasso di disoccupazione che scenderà sensibilmente quest’anno (8,1%) per poi registrare un lieve rialzo nel 2023 (8,2%).