Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Conte dice a L’Identità di aver saputo del caso Autogrill a fine gennaio quando stava per finire il suo mandato da premier. Ma la puntata di Report è andata in onda a maggio. Come faceva Conte a sapere? #ConteChiarisci”. Lo scrive su Twitter Ivan Scalfarotto, senatore del gruppo Azione-Italia Viva.