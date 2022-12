Iv: Renzi twitta audio Conte, leader M5S ‘non feci nulla, non era cosa da premier’

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Non mi ricordo bene quando è esplosa” la vicenda Renzi/Autogrill “tramite Report ma ormai stavo andando via”. Così Giuseppe Conte nell’audio a L’Identità diffuso da Matteo Renzi sui social.

Dopo lei incontrò Mancini? “Non ho incontrato Mancini dopo. Non ricordo bene quando si è diffusa la notizia pubblicamente, credo a gennaio e non l’ho ritenuta una notizia di rilievo per un presidente del consiglio. C’era di mezzo Renzi, mi sono assolutamente astenuto. Eravamo anche in dirittura finale” del governo Conte 2.