La linea Benevento-Napoli via Cancello, meglio conosciuta come “Valle Caudina”, ritornerà operativa tra 2023 e 2024 e nel 2023 vedrà di nuovo circolare convogli sulla tratta, in una strada ferrata ammodernata quanto a dotazioni sicurezza in linea con le prescrizioni Ansfisa e con un centro monitoraggio e direzionale tecnologico basato proprio sulla stazione “Appia” di Benevento in via di profonda riqualificazione, destinata ad essere un gioiello tecnologico e centro direzionale della tratta caudina e anche di quella alifana. La sintesi di quanto dichiarato dal presidente Eav, Umberto De Gregorio, ieri mattina al Senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera e al sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia