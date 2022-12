Cibo e sostenibilità, l'innovazione che allunga la vita di carne e pesce

ROMA (ITALPRESS) – Allungare la vita degli alimenti a base di carne e pesce, rispettando le normative in tema di sicurezza in modo naturale e senza conservanti chimici. A permetterlo è la tecnologia brevettata Sicur Food Control, sviluppata dall'azienda Arredo Inox.

"Il Sicur Food Control è una tecnologia 4.0 IOT (Internet of Things). Una tecnologia che aiuterà a migliorare la salute. Collaboriamo con 26 università e scuole di scienze gastronomiche nel mondo. Le macchine brevettate saranno di aiuto alle nuove comunità che si apprestano a implementare la sovranità alimentare e che vogliono produrre a chilometro zero o a filiera corta", afferma Alessandro Cuomo, CEO di Arredo Inox.

Un programma formativo finanziato da Fondimpresa ha consentito all'azienda di migliorare l'assistenza da remoto per i propri prodotti.

"Un punto di forza del corso di formazione è stato senz'altro il fatto che è stato erogato in forma laboratoriale, quindi gli operai hanno avuto la possibilità di acquisire un approccio sistemico oltre che scientifico alle tecniche di manutenzione e assistenza tecnica – spiega Giuliana Gerace, dell'ufficio Ricerca e Sviluppo di Arredo Inox -. Il corso ha incluso la formazione su tecniche di intervento e assistenza in lingua inglese, consentendo l'eventuale possibilità di interventi anche a clienti esteri. L'azienda opera in un contesto di esportazione e quindi la possibilità di effettuare interventi di manutenzione anche straordinaria all'estero è un fattore strategico di successo che è stato tenuto ampiamente in considerazione".

06-Dic-22