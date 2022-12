Calderone: “Welfare aziendale strumento centrale per migliorare condizioni lavoratori”

Roma, 6 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Il welfare aziendale, è uno strumento centrale per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. Abbiamo fatto un primo intervento in Finanziaria per la detassazione dei premi di risultato, altro faremo, perchè ci siamo impegnati su questo. Ma personalmente anche perchè credo nella contrattazione integrativa positiva e in tutti quegli sviluppi di strumenti che possono migliorare il rapporto tra imprese e lavoratori”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, arrivando alla presentazione del Rapporto Welfare index Pmi 2022 promosso da Generali Italia a Roma