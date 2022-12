Calcio: Genoa, esonerato Blessin, Gilardino tecnico ad interim

Genova, 6 dic. – (Adnkronos) – Il Genoa ha esonerato l’allenatore Alexander Blessin e affidato la guida tecnica della squadra ad interim ad Alberto Gilardino. Lo ha annunciato il club rossoblù con una nota sul proprio sito ufficiale. “Il Genoa comunica che il tecnico Alexander Blessin è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro professionale. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata ad interim a mister Alberto Gilardino”