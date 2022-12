Ue, Vettori (Dg Env Eu): “Nella prima metà del 2023 proposta Commissione per legge salute suolo”

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “L’obiettivo della Commissione Ue è ripristinare la salute di tutti i suoli dell’Unione entro il 2050 e rendere la gestione sostenibile del suolo la nuova normalità. La Strategia per il suolo sta aprendo la strada ad una nuova legge sulla salute del suolo che la Commissione Europea proporrà nelle prima metà del 2023. Ciò dovrebbe colmare un’importante lacuna e creare le condizioni per delle norme minime in vigore in tutto i paesi Ue”. Così Andrea Vettori, vicecapo Unità Uso e gestione del territorio – Dg Env Eu in occasione dell’evento Dalla terra alla Terra organizzato oggi dal Cic a Roma.

“Stiamo sviluppando la proposta legislativa in stretta collaborazione con gli esperti degli Stati membri e i vari portatori di interesse e si baserà su una valutazione di impatto specifica”, aggiunge.