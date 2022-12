Ucraina: Zelensky, ‘partner non fornirono dati intelligence su attacco russo’

Kiev, 5 dic. (Adnkronos) – Nonostante ci sia stato l’avvertimento dei partner su una prossima invasione russa, nessuno di loro fornì all’Ucraina dati di intelligence specifici sull’offensiva russa. Lo ha affermato Volodymyr Zelensky in un’intervista al Financial Times, precisando che “nessuno ci ha mostrato documenti precisi su come a da dove questi attacchi sarebbero arrivati”.

Zelenskyj ricorda di aver ripetutamente tentato di chiamare il presidente russo Vladimir Putin prima dell’invasione del 24 febbraio, per dirgli che la guerra sarebbe stata un “grande errore, una grande tragedia”, ma il leader russo non ha risposto alle sue chiamate. “Stiamo combattendo contro i pazzi”, afferma Zelensky a proposito della leadership russa.