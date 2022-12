Sonepar Italia, nuova piattaforma omnicanale proprietaria

Padova, 5 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Sonepar Italia, azienda di riferimento a livello nazionale nella distribuzione di materiale elettrico ad aziende, installatori e utilities, che ha toccato nel 2021 un fatturato di 1,1 miliardi di euro, lancia oggi la nuova piattaforma omnicanale proprietaria con l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alle vendite online, ai processi di trasformazione digitale e di rendere più efficienti i servizi ai clienti.

Sonepar Italia è stata una delle quattro aziende, facenti parte dell’omonimo gruppo internazionale, ad essere coinvolta nello sviluppo della piattaforma attraverso la creazione di una digital factory, un vero e proprio think-tank tecnologico costituito da 200 professionisti incaricati di ridefinire il concetto di vendita online stabilendo nuovi standard di qualità nel settore.

La tecnologia e le funzionalità sono state sviluppate specificatamente sulle esigenze del cliente e con l’ambizione dichiarata di Sonepar di diventare la prima azienda della distribuzione di materiale elettrico al mondo ad offrire un’esperienza d’acquisto completamente digitale e sincronizzata a tutti i clienti. Questo progetto costituisce per Sonepar il primo approccio verso l’omnicanalità, con l’obiettivo di arrivare ad offrire al cliente una esperienza di acquisto fluida su tutti i touch point d’ingresso e dispositivi di connessione, così da iniziare un’attività su un canale di vendita e proseguirla su un altro, senza interruzioni.

“La trasformazione tecnologica e l’approccio omnicanale – dichiara Sergio Novello, presidente e ad di Sonepar Italia – sono fondamentali per il conseguimento di alcuni tra i nostri obiettivi strategici, quali la maggiore efficienza, la soddisfazione dei bisogni del cliente e la sostenibilità ambientale. La nostra azienda può contare su un presidio storico nelle vendite online b2b, ambito in cui siamo stati tra i precursori a muovere i primi passi. L’innovazione continua e l’esperienza accumulata ci hanno permesso di passare da un ‘fatturato digitale’ nel 2017 di 100 milioni di euro (equivalente al 5% del fatturato totale di allora), ai 265 milioni che prevediamo di raggiungere nel 2022, circa il 18% del valore totale delle vendite di quest’anno. L’obiettivo, grazie alla nuova piattaforma, è di arrivare a una quota del 30% di fatturato da realizzare online nel 2026”.

Il nuovo e-commerce e l’applicazione mobile si presentano con interfaccia moderna semplice da usare, garantendo una user experience performante. Il catalogo è il più vasto di sempre, con oltre 650.000 articoli, e per la prima volta è pubblico, quindi indicizzabile dai motori di ricerca. È, inoltre, consultabile e visibile anche senza registrazione così da rendere la ricerca ancora più veloce. Nelle schede di ciascun articolo sono presenti informazioni complete e di dettaglio quali, per esempio, la disponibilità di prodotto in tempo reale. Il motore di ricerca è intelligente, apprende dall’utilizzo dell’utente per fornire risultati sempre più in linea con le sue richieste. La nuova applicazione mobile ha le stesse funzioni della versione desktop e l’accesso può avvenire rapidamente tramite riconoscimento biometrico, modalità che assicura elevati standard di sicurezza.

“Il progetto è in costante evoluzione e miglioramento, in futuro i nuovi clienti potranno sperimentare nuove funzionalità come l’onboarding veloce, che consentirà l’accesso rapido con l’inserimento di semplici informazioni sul settore di provenienza, senza dover effettuare laboriose procedure di registrazione. L’E-commerce è solo uno dei tasselli di una trasformazione più ampia a cui stiamo lavorando e che ci permetterà di guidare l’evoluzione digitale dell’intera filiera”, conclude Novello.