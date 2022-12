Sci: Cdm, sarà recuperata in Val Gardena il 15/12 la discesa non disputata a Beaver Creek

Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – L’Audi Fis Ski World Cup in Val Gardena quest’anno comprenderà tre gare. Giovedì 15 dicembre sulla ‘Saslong’ sarà recuperata la discesa libera cancellata a Beaver Creek. Con questa gara di recupero tra 10 giorni prenderà il via la 55esima Saslong Classic, che si svolgerà nell’ultimo fine settimana prima di Natale. Come da tradizione, venerdì 16 dicembre sulla montagna di casa dei gardenesi si svolgerà il super-G. La classica altoatesina della Coppa del mondo si concluderà, infine, con la discesa libera di sabato 17 dicembre. Gli allenamenti sono stati fissati nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 dicembre, mentre la prima riunione dei capitani si terrà lunedì 12 dicembre.

“Naturalmente ci dispiace che i nostri amici di Beaver Creek non abbiano potuto svolgere tutto il loro programma di gare. Vogliamo ringraziare la Fis, la Federazione italiana sport invernali e il titolare dei diritti Infront per la loro fiducia. Siamo contenti di poter ospitare per la prima volta una terza gara maschile sulla Saslong”, ha affermato in una prima dichiarazione Rainer Senoner, presidente dell’associazione organizzatrice Saslong Classic Club.