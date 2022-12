Russia: criticava Kadyrov, ucciso in Svezia blogger dell’opposizione cecena

Stoccolma, 5 dic. (Adnkronos) – E’ stato ucciso in Svezia il blogger dell’opposizione cecena Tumso Abdurakhmanov. Lo riporta il canale telegram 1ADAT. Critico del capo della Repubblica di Cecenia Ramzan Kadyrov, Abdurakhmanov era già sfuggito, nel 2020, a un attentato nel suo appartamento svedese.

Le forze dell’ordine di Stoccolma non hanno ancora commentato la morte de blogger, che sarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte tra l’1 e il 2 dicembre. Anche del fratello, l’attivista per i diritti umani Muhammad Abdurakhmanov, si sono perse le tracce.