Rdc: M5S, ‘a rischio anche per chi ha figli minori, Fazzolari studi’

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Invece di attaccare il presidente Giuseppe Conte, è il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari che dovrebbe studiare bene cosa ha effettivamente previsto il governo sul reddito di cittadinanza. Avendo ridotto da due a una le offerte ‘congrue’ che un percettore può rifiutare, pena la perdita del beneficio, infatti, dal primo gennaio anche le famiglie con figli minori rischiano di finire fra coloro i quali verrà tagliato il rdc”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro e Sanità del Senato, Barbara Guidolin.

“Per giunta – riprende – leggiamo sui giornali che la maggioranza vorrebbe rivedere i paletti che definiscono l’offerta ‘congrua’. Se l’obiettivo di FdI, Lega e Forza Italia è quello di mettere i beneficiari ‘occupabili’ nelle condizioni di accettare un lavoro a qualsiasi condizione gli venga proposta, finanche con contratti super precari e salari da fame, l’opposizione del M5S sarà ancora più dura. Giocare sulla pelle dei più deboli mentre il prossimo anno si stimano 700mila poveri in più per effetto dell’inflazione è indecente”, conclude Guidolin.