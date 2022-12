Doha, 5 dic. – (Adnkronos) – Il Brasile è in vantaggio per 4-0 sulla Corea del Sud al termine del primo tempo dell’ottavo di finale dei mondiali di Qatar 2022, in corso di svolgimento allo Stadium 974 di Doha. Per i verdeoro a segno Vinicius al 7′, Neymar su rigore al 13′, Richarlison al 29′ e Paquetà al 36′.