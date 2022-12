Qatar 2022: la Croazia batte ai rigori il Giappone e si qualifica ai quarti di finale

Al Wakrah, 5 dic. – (Adnkronos) – La Croazia si qualifica ai quarti di finale del mondiale di Qatar 2022 grazie alla vittoria ai calci di rigore per 4-2 sul Giappone, nel match di sputato allo stadio ‘Al Janoub’ di Al Wakrah. Decisivi gli errori dei giocatori nipponici Minamino, Mitoma e Yoshida dagli 11 metri. I tempi supplementari si sono chiusi sul punteggio di 1-1, per i gol di Maeda al 43′ e Perisic al 55′. I vice campioni mondiale in carica affronteranno venerdì 9 la vincete di Brasile-Corea del Sud.