“Servirà un esame di coscienza da parte di tutti”. Tra le poche parole di Gaetano Letizia c’è spazio soprattutto per il rammarico e la rabbia che contraddistingue il momento del Benevento. La striscia di quattro risultati utili consecutivi si interrompe nell’istante decisivo, quello della scossa in grado di colpire sia la classifica che l’umore dei giallorossi. Una battuta d’arresto letale per il morale dello spogliatoio e il cammino della Strega, chiamata ancora una volta ad un’altra finale, quella del Tardini contro il Parma.

