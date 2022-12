Governo: Fazzolari, ‘Meloni-Draghi? Rapporto cordiale, no interlocuzioni privilegiate’

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – I rapporti tra il premier Giorgia Meloni e il suo predecessore a P.Chigi, Mario Draghi? “Noi abbiamo ottimi rapporti con chiunque abbia una visione generale del Paese, poi magari non siamo d’accordo sulle singole misure. C’è un rapporto molto cordiale tra Meloni e Draghi, su questo presupposto: su molte cose di visione generale c’è una grande similitudine, su altre questioni no”. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, arrivando a Palazzo Chigi.

Tra i due “non c’è mai stata né una estrema vicinanza né momenti di tensione. Magari così vengono interpretate le volte che siamo d’accordo e le volte che non lo siamo. Il rapporto è molto sereno sapendo che su molte cose non siamo d’accordo e su altre sì. L’interlocuzione è stata normale nella fase di transizione – prosegue Fazzolari – ora non ci sono interlocuzioni privilegiate con Draghi rispetto ad altri che possiamo sentire”.