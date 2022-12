Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Il governo non teme un autunno caldo? “Perché non lo temiamo? La situazione è difficile in tutta Europa, non è difficile solo in Italia. Se poi qualcuno racconta in modo distorto le cose diventa ancora più difficile”. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, arrivando a Palazzo Chigi.