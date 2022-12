Doveva essere la partita per metter fine al tabù del Vigorito, ma invece ancora una volta lo stadio proverbialmente amico della Strega diventa terra di conquista. Passa anche il Palermo che condanna i giallorossi alla quarta sconfitta interna, facendoli soprattutto scivolare al penultimo posto in classifica. Se Cannavaro pensava che il peggio potesse esser sbagliato, la partita con i rosanero gli ha detto che non è così.

