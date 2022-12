Calcio: stampa spagnola, a gennaio CR7 all’Al Nassr, guadagnerà 200 milioni a stagione

Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere in Arabia Saudita. NeI giorni scorsi, infatti, il portoghese sarebbe stato tentato da un’offerta faraonica dell’Al-Nassr, squadra di Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, allenata dall’ex romanista Rudi Garcia e tra le cui file milita anche Ospina, l’ex portiere del Napoli. Secondo quanto riporta il giornale spagnolo ‘Marca’, l’ex attaccante della Juventus avrebbe accettato e sarebbe pronto ad indossare questa nuova maglia a partire dal 1° gennaio. Duecento milioni di euro a stagione (gran parte dei quali rappresentati dagli introiti commerciali) per due anni e mezzo: sarebbero queste le carte messe sul piatto dagli arabi per il campione portoghese, che si è separato dal Manchester United a fine novembre.