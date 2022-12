Calcio: Milan, lavoro personalizzato per Ibrahimovic

Milano, 5 dic. – (Adnkronos) – Giornata di lavoro in casa Milan con i rossoneri che hanno in programma due sedute di allenamento: una al mattino in palestra e una durante il pomeriggio sul campo. La squadra di Stefano Pioli si prepara per il rientro in campo dopo la sosta con la prima gara ufficiale che si giocherà il 4 gennaio contro la Salernitana. Prima, però, i rossoneri scalderanno i motori nelle amichevoli fissate nel mese di dicembre: Pioli ha chiesto un test ogni settimana (in media) per riabituare i giocatori al ritmo stagionale. Questi gli appuntamenti: l’8 dicembre ci sarà il Lumezzane a Milanello, mentre il 13 e il 16 i rossoneri sfideranno rispettivamente Arsenal e Liverpool a Dubai. Infine, il 30, il match contro il PSV ad Eindhoven. A Milanello c’è anche Zlatan Ibrahimovic che sta seguendo un programma di lavoro personalizzato per provare a tornare in campo alla fine di gennaio. E’ tornato già a Milanello (rinunciando alle vacanze) anche Simon Kjaer, dopo l’eliminazione dal Mondiale della sua Danimarca. In campo anche gli under 21 Thiaw, Kalulu e Lazetic.