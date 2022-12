Il Benevento ci ricasca, incassa e rimugina sull’ennesima sconfitta interna, la quarta di questa stagione maledetta, e su una classifica che assume contorni sempre più preoccupanti. Anche il Palermo espugna il ‘Vigorito’, lo fa grazie a un gol di Brunori in avvio di ripresa che lascia la Strega con un pugno di mosche e con mille interrogativi, perché ora si riaffacciano i fantasmi. Non solo i giallorossi non riescono ad allontanarsi dalla zona rossa, ma si avvicinano pericolosamente all’ultimo posto, adesso distante appena tre punti.

