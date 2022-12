Il Comune di Sant’Agata de’ Goti intende utilizzare ulteriori residui di mutui giacenti presso la Cassa Depositi Prestiti SpA per interventi di recupero, all’interno del cimitero Capoluogo, della chiesa madre – edificio sacro che ricade nell’area vecchia del cimitero. Queste le intenzioni di Palazzo San Francesco. Detta iniziativa si andrebbe ad incrociare con la necessità di mettere in sicurezza il blocco Longo, ovvero la zona inibita all’accesso pedonale in quanto gravata da rischio crollo.

