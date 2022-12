Qatar 2022: Mbappé trascina la Francia ai quarti con due gol e un assist, Polonia ko 3-1

Doha, 4 dic. – (Adnkronos) – La Francia rispettano il pronostico e battono 3-1 la Polonia grazie alle reti di Giroud nel primo tempo e alla doppietta di uno strepitoso Mbappé nella ripresa, già autore dell’assist al milanista in occasione del primo gol. I campioni del mondo in carica si qualificano così per i quarti di finale dove affronteranno la vincente dell’ottavo tra Inghilterra e Senegal, in programma alle 20. Torna a casa la nazionale biancorossa che deve accontentarsi del gol della bandiera realizzato da Lewandowski nell’ultimo minuto di recupero.

Nel primo tempo la Francia controlla il gioco ma non lo domina. Alle prime incursioni transalpine risponde una buona Polonia, compatta e persino più vicina dei galletti al vantaggio quando Lloris, Theo e Varane devono sventare una triplice occasione firmata Zielinski. A fare la differenza al 44′ ci pensano Mbappé e Giroud: quando la prima frazione di gioco sembra destinata a chiudersi senza reti, il parigino vede un corridoio per il rossonero. Girata di prima intenzione, nulla da fare per Szczesny e Deschamps può festeggiare l’1-0 all’intervallo, mentre Olivier si gode il primato assoluto di gol con la maglia della nazionale francese.

Nessun cambio alla ripresa del gioco e la Francia si rende subito pericolosa con Griezmann. Il raddoppio arriva, ma a gioco fermo: Giroud s’inventa una rovesciata capolavoro, Valenzuela aveva però già fermato tutti per una carica su Szczesny. All’ora di gioco arriva il momento dello juventino Milik: non cambia l’andamento della gara, alla quale manca la firma di Mbappé che arriva al 74′: contropiede lanciato da Griezmann e guidato da Dembélé, botta potente del 10 parigino da dentro l’area, non irreprensibile in quest’occasione Szczesny e 2-0. Nel finale, arriva anche il bis personale dell’attaccante del Psg per il 3-0. Nel finale, c’è gloria anche per Lewandowski: fallo di mano di Upamecano e rigore, il bomber del Barça prima si fa parare il tiro da Lloris ma l’arbitro fa ripetere e alla seconda occasione fissa il punteggio sul 3-1 finale.