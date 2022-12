Doha, 4 dic. – (Adnkronos) – “Diventare il miglior goleador nella storia della Francia era il sogno che avevo da bambino”. Olivier Giroud, centravanti della Francia, ha superato Thierry Henry come miglior goleador nella storia dei Bleus con 52 reti: “Un sacco di persone me ne parlava -ha detto il bomber del Milan a BeIN Sport-. Ora penso soltanto a portare avanti la mia squadra. L’avventura continua, oggi la squadra è stata ripagata per gli sforzi fatti”.