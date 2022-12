Qatar 2022: ct Croazia, ‘giocatori Giappone come samurai ma noi non ci arrendiamo mai’

Doha, 4 dic. – (Adnkronos) – “Prima di tutto è importante sottolineare come rispettiamo tutti il nostro avversario. Hanno battuto due Nazionali campioni del mondo come Spagna e Germania. Hanno dimostrato carattere e mentalità. Dico ai miei giocatori di non sottovalutare nessuno. Sappiamo che agiranno come dei samurai, questa è una delle loro qualità. Dobbiamo organizzarci di conseguenza se vogliamo passare il turno”. Così il ct della Croazia Zlatko Dalic in conferenza stampa alla vigilia del match con il Giappone, valido per gli ottavi di finale del mondiale di Qatar 2022.

“Dobbiamo giocare il nostro calcio senza sottovalutare nessuno, poi il campo ci dirà chi è stato il migliore -aggiunge Dalic-. Spero di vincere la partita prima dei supplementari e dei rigori. Sappiamo di dover affrontare un avversario che per carattere non si arrende mai. Abbiamo anche noi però una mentalità simile a quella del Giappone, non ci arrendiamo mai. Domani ci devono guidare la fiducia e la fede, siamo pronti a combattere e a dare il massimo”.